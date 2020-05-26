İçişleri Bakanlığı: 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı

26 Mayıs 2020 Salı, 21:08

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca 25 ildeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı, 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.



