İçişleri Bakanlığı: 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma yasağında 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca 25 ildeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı, 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.
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