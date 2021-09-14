İçişleri Bakanlığı, aktif siyasi parti sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 2021'de kuruluş başvurusu yapan 13 siyasi partiye alındı belgesi verildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye “alındı” belgesi verildi” ifadelerine yer verildi.
Aktif siyasi parti sayısının ise 116 olduğu aktarıldı.
2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 2??7?? siyasi partiye,— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 14, 2021
2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 1??3?? siyasi partiye “alındı” belgesi verildi.
Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 1??1??6?? pic.twitter.com/tA9CUU6y1h
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