İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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