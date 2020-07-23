İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
23 Temmuz 2020 Perşembe, 08:40
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.


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