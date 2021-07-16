İçişleri Bakanlığı'ndan 'bu mesajı okumayın' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, yurttaşlara, "Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayın" cümlesi ile başlayan mesaj gönderdi.

ANKA
16 Temmuz 2021 Cuma, 13:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 'bu mesajı okumayın' uyarısı
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Trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak bugün 81 ile üç genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı, vatandaşları da mesaj ile uyardı. Ancak mesajın, "Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayın" cümlesi ile başlaması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı’nın mesajı şöyle:

"Araç kullanıyorsanız bu mesajı okumayın! Bayramda sevdiklerinize ulaşmanın en güvenli yolu, trafik kurallarına uymaktır. Kurallarla 'Yol Ver Hayata', İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi."


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