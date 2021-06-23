İçişleri Bakanlığı'ndan "kimlik" açıklaması
Sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktaranların sayısı 1,5 milyona ulaştı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında, sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktaranların sayısı 1,5 milyona ulaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" çerçevesinde, ehliyetini kimlik kartına yükleyen kişi sayısının 1 milyon 500 bine yükseldiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamaya ilişkin hazırlanan görseli Twitter hesabından paylaştı.
1??.5??0??0??.0??0??0??— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 23, 2021
VATANDAŞIMIZA
HAYAT, KİMLİKLERİYLE KOLAY ??
Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'yle;
sürücü ehliyetini T.C. Kimlik Kartına yükleyen kişi sayısı
1??,5?? Milyona ulaştı ?? pic.twitter.com/f4CRjqa6K0
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