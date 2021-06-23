İçişleri Bakanlığı'ndan "kimlik" açıklaması

Sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktaranların sayısı 1,5 milyona ulaştı.

AA
23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:19
İçişleri Bakanlığı'ndan
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında, sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktaranların sayısı 1,5 milyona ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" çerçevesinde, ehliyetini kimlik kartına yükleyen kişi sayısının 1 milyon 500 bine yükseldiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamaya ilişkin hazırlanan görseli Twitter hesabından paylaştı.


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