İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması

18 Nisan 2021 Pazar, 17:57

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kısmi kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda 17 Nisan günü tüm il ve ilçelerde 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' uygulanarak, başta sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasına yönelik alınan tedbirler olmak üzere iş yerleri, konaklama tesisleri, toplu ulaşım araçları ve özel araçlarda denetim gerçekleşti. 100 bin 146 personelden oluşan, 25 bin 269 ekibin görev aldığı denetimlerde; 141 bin 611 iş yeri, 5 bin 510 konaklama tesisi, 14 bin 941 toplu ulaşım aracı ve 139 bin 695 özel araç kontrol edildi.

Gün boyu süren denetimlerde 3 bin 787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 206 kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu veya seyahat izin belgesi olmaksızın seyahat ettiği, 62 konaklama tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası olmadığı, 15 konaklama tesisinin sahte rezervasyon veya canlı müzik yayını yaptığı, 105 iş yerinin faaliyetine ara verildiği halde açık olduğu, 204 iş yerinin açılış-kapanış saatlerine uymadığı, 236 iş yerinin salgınla mücadeledeki diğer tedbirlere uymadığı, 29 fırın veya ekmek üretimi yapılan iş yerinin tedbirlere uymadığı, 5 bin 252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 524 iş yeri ve işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde; 6 bin 871 işletme ile iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri ile işletmeler ve kişiler hakkında toplam 476 suç duyurusunda bulunuldu, 8 iş yerine kapatma cezası uygulandı ve 137 araç faaliyetten men edildi.