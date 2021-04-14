İçişleri Bakanlığı'ndan "Kısmi Kapanma" genelgesi gönderildi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi.
Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek.
Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek
Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs'a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak, fiziki mesafeye uyulamayacak araçlara ayakta yolcu alınmayacak.
Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak.
Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
- HDP'li vekil TBMM'de fenalaştı
- Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
- Trafikte skandal görüntüler! Drone'a böyle yakalandı
- Anne - kıza 'menemen'li tuzak
- Çarpıcı koronavirüs anketi: Her iki kişiden biri...
- Üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Peker'in villasındaki kasanın açılma görüntüleri
- Burak Sergen yoğun bakıma alındı
- Şimdi de SATÖ tezgâhı mı?
- Kanal İstanbul kimler için ne ifade ediyor?
- Rusya'nın kararı turizmciyi hayal kırıklığına uğrattı
- Sinovac aşısı boşuna mı yapıldı?
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi