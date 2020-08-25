İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs yasakları

25 Ağustos 2020 Salı, 19:11

çişleri Bakanlığı, sünnet, düğün, kına gecesi konulu 81 valiliğine genelge gönderdi. Genelgede yarından (26 Ağustos) itibaren 14 ilde kına gecesi, düğün, sünnet, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyeceği, yapılacak düğün ve nikahların 1 saat ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Genelgeye göre bu illerde düğün salonlarında dans ve oyunlara izin verilmeyecek, koltuk ve sandalye düzeni oyun ve dans pistini kapatacak şekilde yerleştirilecek. Düğünlere ve nikahlara gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Bu illerdeki nikah merasimlerinde zabıta, polis gibi kolluk görevlileri görevlendirilecek.

YEMEKHANELERDE YEMEK YOK

Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.