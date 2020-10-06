İdari Yargı Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması: 18 gözaltı
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki İdari Yargı Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2013'te yapılan İdari Yargı Sınavı’nda, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından usulsüzlük yapıldığı bildirildi. Sınavda usulsüzlük yaptıkları bilirkişi raporları ile tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin haklarında, beyan ve teşhiste bulunduğu 11'i ihraç hakim/hakim adayı, 21 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 18'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
SORULARI ALDIKLARI ORTAYA ÇIKARILDI
Açıklama ayrıca, "Yakalanan örgüt üyelerinin, sınavlar öncesinde örgüt yöneticisi mahrem imamlar tarafından getirilen sınav sorularını ve cevaplarını örgütün hakim-savcı çalışma evleri olarak tabir ettiği gizliliğe üst düzey önem verilen evlerde, yemin ettirilmek suretiyle aldıkları soruşturma neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Aynı örgüt evlerinde örgüte olan bağlılıkları artırılan ve değerlendirilen şahısların gizlilik nedeniyle cep telefonlarını evlere getirmelerinin yasaklandığı ve giriş çıkışlar esnasında özel tedbirler aldıkları anlaşılmıştır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
Video Haberler
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
- Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
- Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması