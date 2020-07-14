İddianamede AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in isminin başına ‘sayın’ yazıldı
Adana’da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianamede 'müşteki' olan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in isminin başına ‘sayın’ yazıldı. İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk, “Bir davada davalı ya da davacının adının önüne ‘Sn’ koyulamaz. Yargının ne hale geldiğinin resmidir” diyerek tepki gösterdi.
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Bir iddianame de, davacının isminin önüne 'sayın' ifadesinin kullanıldığını ilk defa görüyoruz. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in adının önüne sayın hitabının kısaltılmış hali SN eklenmiş. Bir davada davalı ya da davacının adının önüne SN koyulamaz. Yargının ne hale geldiğinin resmidir” dedi.
İddianamede yer alan ‘Sayın’ kelimesine bir tepki de Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz’dan geldi. Poyraz, “Hukukun geldiği içler acısı hal” ifadesini kullandı.
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