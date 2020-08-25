İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesinde patlama: 2 Rus asker hafif yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'te 26'ıncısı gerçekleştirilen Türkiye-Rusya kara devriyesi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir aracın hafif hasar gördüğü duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir."
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi İdlib'de icra edilen Rus-Türk ortak devriyesi sırasında devriye konvoyundaki bir zırhlı araca saldırı düzenlendiğini ve 2 Rus askerin hafif yaralandığını duyurdu.
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