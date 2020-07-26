İETT şoförü kalp krizi geçirince araç kontrolden çıktı

26 Temmuz 2020 Pazar, 14:36





Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde Kadıköy istikametine ilerleyen İETT otobüsü karşı şeride geçti. Kaldırıma çıkan otobüs daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi.

Kadıköy'de, İstanbul Ulaşım AŞ'ye ait otobüsün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde, kaldırıma çıktıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan, otobüs şoförü ile 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orhan A. (52) kontrolündeki otobüsün, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde Kadıköy istikametine seyir halindeyken şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan kültür merkezinin önündeki kaldırıma çıkması sonucu olayın meydana geldiği, başka araç ya da vatandaşın zarar görmediği, otobüste bulunan 4 yolcu ve şoförün hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır."