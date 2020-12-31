Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda korkutan yangın
Iğdır Askerlik Şubesi Başkanlığı binasının bacasında yangın çıktı. Çalışanların tahliye edildiği binadaki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.
Yangın, Şube Sokak’taki Iğdır Askerlik Şubesi Başkanlığı binasında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Binanın kalorifer bacasından dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kalorifer bacasında başlayan ve binanın içine de sıçrayan yangında çalışanlar tahliye edildi. Olay yerine 2 itfaiye aracıyla sevk edilen ekiplerin, çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Tedbir amaçlı sokağı, trafiğe kapatan polis ekipleri soruşturma başlattı.
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