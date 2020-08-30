Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren iki çocuk boğuldu

30 Ağustos 2020 Pazar, 17:45

Bir süre sonra serinlemek için 2 kentin sınırında yer alan Aras Nehri'ne giren ve akraba oldukları öğrenilen çocuklar , bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu bulunan iki gencin cesedi, AFAD görevlilerince botla nehir kıyısına taşındı. Ambulansla olay yerinden alınan cenazeler, Tuzluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.