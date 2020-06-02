İhracat yüzde 41 azaldı

02 Haziran 2020 Salı, 11:15

Koronavirüs salgınının etkisiyle ihracattaki sert düşüş mayısta da devam etti. Mayıs 2020’de Türkiye’nin toplam ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,88’lik düşüşle 9 milyar 964 milyon dolara geriledi. Mayıs 2019’da ihracat 16,8 milyar dolar olmuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ihracatının yıllık bazda düşmesine rağmen nisan ayına göre yüzde 10,84 arttığını belirtti.

Nisan 2020’de ihracat, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 41,38 azalarak 8 milyar 993 milyon dolara gerilemişti.

Pekcan, “İhracatımızda en kötü geride kaldı, toparlanmaya baslıyoruz” dedi.

MAYISTA 1.117 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI

Mayıs ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şu bilgileri verdi:

“Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak; mayıs ayında ihracat ailemize 1.117 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız mayıs ayında 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, mayıs ayı içerisinde toplam 32.651 firmamız ihracat gerçekleştirdi.”

31 ÜLKEYE İHRACAT 129,8 MİLYON DOLAR ARTTI

Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mayıs ayında 31 ülkeye ihracatını 129,8 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 31 ülkenin 25’inde artış yüzde 10’un, 17’sinde ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre 44,4 milyon dolar ihracat artışıyla İsviçre, 39,1 milyon dolar ihracat artışıyla Azerbaycan ve 15,9 milyon dolar ihracat artışıyla Venezuela dikkat çekti.

OTOMOTİV LİDER OLDU

Mayıs ayının lideri, 1 milyar 203 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 177 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 840 milyon 203 bin dolara ulaşan Hazırgiyim sektörü üçüncü oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Otomotiv sektöründe yüzde 56,3, Kimyevi Maddeler sektöründe yüzde 39,1, Hazırgiyimde yüzde 48,2 oranında düşüş gerçekleşti.Mayıs ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 13,4 artışla 159,6 milyon dolar ihracata ulaşan Yaş Meyve Sebze, yüzde 7,8 artışla 58,2 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat sektörleri oldu.

AB’NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 45,4’E GERİLEDİ

Mayıs ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 milyon dolar ile Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602,9 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,4’e yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak’ın da yer aldığı tam 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 4,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45,4 seviyesine düştü.

EN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ YALOVA’DA GÖRÜLDÜ

İllerin ihracatına bakıldığında; mayıs ayında 13 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 3 milyar 822 milyon dolarla İstanbul, 626 milyon dolarla Kocaeli ve 589 milyon dolarla İzmir oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 981 artışla 42 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 460 artışla 38 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 324 artışla 7 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı. Yalova’da Gemi ve Yat sektörü ihracatını 3491 kat artırırken, Kastamonu’da Demir-Demir Dışı Metaller sektörü ihracatını 320 katına çıkarttı. Zonguldak’ta Çelik sektörünün ihracatını yüzde 544, Balıkesir’de ise Elektrik- Elektronik sektörünün ihracatını yüzde 449 artırdığı görüldü.

160 ÜLKEYE 2,9 MİLYAR TL İLE İHRACAT YAPILDI

Ay boyunca 160 ülkeye ihracatta 2 milyar 926 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 4.929 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

PARİTENİN OLUMSUZ ETKİSİ 129,4 MİLYON DOLAR OLDU

Miktar bazında ihracat ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 düşüşle 10,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, mayıs ayında Euro dolar paritesinin negatif etkisi 129 milyon 451 bin dolar oldu.