İki kez kazanılan İstanbul seçiminin 2. yılında vekiller yurttaşlarla buluştu

24 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

“2 Yıl Sonra Aynı Yerde” sloganı ile 39 ilçede gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, PM üyesi Umut Akdoğan, Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer ve partililerle Fatih’te yurttaşları ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “2.Yüzyıla Çağrı Beyannamesi” hakkında bilgi veren CHP’liler neden Kanal İstanbul’a karşı olduklarını ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı partinin yaklaşımı hakkında bilgi verdi. Parkta oturan bir yurttaş Veli Ağbaba’ya “Çay alacak paramız kalmadı. Emekliyiz. Biz arkanızdayız artık iktidar olun” dedi. Ağbaba da “Bu çete düzeninden çok çalışarak kurtulacağız. Umutsuzluk yok” diye yanıt verdi. Saha çalışmasının ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ağbaba,“Sokak iktidar değişikliği istiyor. Hükümetin görmezden geldiği mafya ve çete işbirliğinin yansımalarını görüyoruz. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı yargının çalışması. İstanbul seçimi bekliyor. İki yıl öncesine göre burada çok daha fazla İmamoğlu’na ve Kılıçdaroğlu’na ilgi var. Büyük bir memnuniyet var. İnşallah bize karşı beklentilerini boşa çıkarmayız. İstanbul’un ardından inşallah Türkiye’yi de kazanırız” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de ise Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan, eski vekil Kadir Gökmen Öğüt, Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İlçe Başkanı Ali Narin ile partililer esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi.

Esenler’de de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Antalya Milletvekili Aydın Özer ve İlçe Başkanı Bülent Ütebay ile Atışalanı Caddesi’nden başlayarak esnaf ziyareti yaptı. Büyükçekmece’de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Beykoz’da Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Pendik’te Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Ümraniye’de Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Kâğıthane’de ise İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saha çalışması yaptı. Bakırköy’de Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve beraberindeki partililer esnaf ziyareti yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi.