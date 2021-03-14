İki öğrencinin okul kampüsünde sarıldığı video sosyal medyada yayıldı: Okuldan uzaklaştırıldılar

14 Mart 2021 Pazar, 15:10

Pakistan’da Lahor Üniversitesi’nde bir kadın öğrencinin bir erkek öğrenciye evlenme teklifi ettikten sonra sarıldıkları videonun sosyal medyada yayılmasından ardından üniversite yönetimi öğrencileri okuldan uzaklaştırdı.

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Lahor Üniversitesi’nin özel olarak oluşturduğu disiplin kurulunca çağırılan öğrenciler, toplantıya katılmadı. Disiplin kurulu, 2 öğrencinin uzaklaştırılmasına karar vererek kampüslerden herhangi birine girişlerini yasakladı.

Kurulun verdiği kararda, ‘Söz konusu öğrenciler, kurula çağırıldı ancak katılım göstermedi. Bu nedenle Kampüs Genel Disiplin ve Davranış Kuralları 9’uncu Bölüm uyarınca 2 öğrencinin üniversitenin kurallarını - yönetmeliklerini ve davranış kurallarını ciddi şekilde ihlal etmeleri nedeniyle okuldan uzaklaştırılmasının kararlaştırıldığı’ belirtildi. Buna ek olarak, 16’ncı bölüm uyarınca Lahor Üniversitesi ve tüm kampüslerine girmeleri yasaklandı.

Öte yandan, çift için Lahor Üniversitesi’nin verdiği karar sosyal medyada tepkiye neden oldu. Bir Twitter kullanıcısı, “Mohabbatein” filminden Hintli film efsanesi Amitabh Bachchan'ın fotoğrafıyla tepki gösterdi.

Kaynak: India.com