İki üniversiteden çarpıcı İzmir depremi raporu: Facia göz göre göre geldi!
Gazi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İzmir depreme ilişkin raporlarında, hasar ve göçme nedenleri olarak yetersiz malzeme özellikleri, kolon - kiriş birleşim bölgelerindeki sorunlar, kısa kolonlar, yumuşak zayıf katlar ve yerel zemin koşullarının olumsuz etkisi olarak gösterildi.
Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İzmir depremine ilişkin raporlarını tamamladı.
Binaların hasar ve göçme nedenleri anlatılan Gazi Üniversitesi’nin raporunda, hasar/göçme nedenlerinin bu depreme özel olmadığı, hasar/göçme nedenlerinin diğer birçok depremdekiyle aynı olduğuna dikkat çekildi.
Raporda, “Bu durumun önüne mutlak suretle geçilmeli. Bu noktada yapılabilecek en iyi iki seçenek ya yapıların güçlendirilmesi ya da kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılıp aynı veya farklı bir yerde yeniden yapılmasıdır” denildi. Binaların göçme nedenleri sıralanan İTÜ’nün raporunda ise yetersiz malzeme özellikleri, kolon - kiriş birleşim bölgelerindeki sorunlar, kısa kolonlar, yumuşak zayıf katlar ve yerel zemin koşullarının olumsuz etkisi gibi konulara değinildi.
DENETİM YETERSİZ
Gazi Üniversitesi’nin raporuna göre, uzmanlardan oluşan heyet, göçen ve hasar oluşan binalarda beton kalitesi ve donatı yetersizliği, izinsiz tadilatlar ve bölgedeki zemin özelliklerinin dikkate alınmadığını tespit etti. Yapı kusurlarının oluşmasının “Denetimin niteliği ve yetersizliğinin” mutlak bir göstergesi olduğu anlatılan raporda özetle deprem güvenliği için kentsel dönüşüm, bina deprem yönetmeliğinin uygulamasının sağlanması ile imar kanunu ve yönetmeliklerindeki değişiklikler konusunda çalışma yapılması öngörüldü. İTÜ’nün raporunda ise özetle binalarda yapılan kontrolsüz tadilatlara dikkat çekilerek “Mevcut yapı stokunun önemli bir bölümünde gerekli önlemler alınmadan 1-3 kata ulaşan kat eklemelerinin olduğu çoğu zaman görülmektedir. Önceki imar afları genelde bu şekilde sonuçlanmıştır” denildi.
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