İki yıldır giderilmeyen usulsüzlük
Her kentte devlete milyarlarca liralık farklı faturalar çıkaran şehir hastanelerinin sözleşmelerindeki farklı metinler konusunda Sayıştay bir kez daha uyardı. Bakanlık 2 yıl önce “düzeltilecek” demişti.
Sayıştay’ın 2018’deki uyarısına karşın Sağlık Bakanlığı’nın 2 yıldır, “hizmete giren şehir hastanelerine ilişkin sözleşmelerde, farklı nüshalarda farklı metinlerin yer alması”na dair durumu düzeltmediği ortaya çıktı. Sayıştay, 2019 raporunda, bakanlığı bir kez daha uyararak, “bu durumun hukuka aykırılık yaratacağına” dikkat çekti.
Sayıştay, Sağlık Bakanlığı 2018 yılı denetim raporunda, hizmete giren şehir hastanelerinin sözleşme nüshalarında farklılıklar bulunduğunu tespit edilmişti. Yozgat Şehir Hastanesi’ne ait Sayıştay denetçilerine sunulan sözleşme nüshasında, masraflar ile giderlere ilişkin 66. madde ile uygulanacak hukuka ilişkin 67. maddenin yer almadığını, idareden temin edilen sözleşme nüshasında ise bu maddelere yer verildiğini belirlemişti. Denetçiler, hangi sözleşmenin uygulamada olduğu konusunda belirsizlik olduğunu tespit etmişti. Bunun yanında, şehir hastanesi sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin usulünü düzenleyen “Değişiklik Prosedürü” başlıklı sözleşmenin ekindeki maddenin, metinlerde yer almayan hükümlere atıflar yaptığı da tespit edildi. Sayıştay denetçileri, bu durumun hukuka aykırılık yaratacağını belirterek, şehir hastanesi sözleşmelerinin düzeltilmesi için bakanlığı uyardı.
‘DÜZELTİLİYOR’ DEMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı ise Sayıştay’ın bu uyarısı karşısında, “sözleşme nüshalarındaki farklılıkların idarece incelendiğini ve tespit edilen eksikliklerin yüklenicilere bildirildiğini” belirtti. Bakanlık, ayrıca, “sözleşmelerde bulunan hatalı atıfların düzeltilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve sözleşmelerin bu doğrultuda revize edilmesine yönelik taraflar arasında müzakerelerin sürdüğünü” kaydetti. Ancak Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporları, bakanlığın açıklamasının “tersi durumuna” işaret etti. Raporda, sözleşmelerin hâlâ düzeltilmediği tespit edilirken, bakanlığa sözleşmelerin düzeltilmesi için yeniden uyarı yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Erdoğan 'ihanetten ben sorumluyum' dedi ama...
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
- Babacan'dan iktidara: Cesaretiniz varsa...
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması
Video Haberler
- Göçmenlere işkence yapıp, ailelerine gönderdiler
- Oğlu vahşice öldürülen annenin feryadı yürek dağladı
- Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Erdoğan 'ihanetten ben sorumluyum' dedi ama...
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
- Babacan'dan iktidara: Cesaretiniz varsa...
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması