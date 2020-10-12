İki yıldır giderilmeyen usulsüzlük

12 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Sayıştay’ın 2018’deki uyarısına karşın Sağlık Bakanlığı’nın 2 yıldır, “hizmete giren şehir hastanelerine ilişkin sözleşmelerde, farklı nüshalarda farklı metinlerin yer alması”na dair durumu düzeltmediği ortaya çıktı. Sayıştay, 2019 raporunda, bakanlığı bir kez daha uyararak, “bu durumun hukuka aykırılık yaratacağına” dikkat çekti.

Sayıştay, Sağlık Bakanlığı 2018 yılı denetim raporunda, hizmete giren şehir hastanelerinin sözleşme nüshalarında farklılıklar bulunduğunu tespit edilmişti. Yozgat Şehir Hastanesi’ne ait Sayıştay denetçilerine sunulan sözleşme nüshasında, masraflar ile giderlere ilişkin 66. madde ile uygulanacak hukuka ilişkin 67. maddenin yer almadığını, idareden temin edilen sözleşme nüshasında ise bu maddelere yer verildiğini belirlemişti. Denetçiler, hangi sözleşmenin uygulamada olduğu konusunda belirsizlik olduğunu tespit etmişti. Bunun yanında, şehir hastanesi sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin usulünü düzenleyen “Değişiklik Prosedürü” başlıklı sözleşmenin ekindeki maddenin, metinlerde yer almayan hükümlere atıflar yaptığı da tespit edildi. Sayıştay denetçileri, bu durumun hukuka aykırılık yaratacağını belirterek, şehir hastanesi sözleşmelerinin düzeltilmesi için bakanlığı uyardı.

‘DÜZELTİLİYOR’ DEMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı ise Sayıştay’ın bu uyarısı karşısında, “sözleşme nüshalarındaki farklılıkların idarece incelendiğini ve tespit edilen eksikliklerin yüklenicilere bildirildiğini” belirtti. Bakanlık, ayrıca, “sözleşmelerde bulunan hatalı atıfların düzeltilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve sözleşmelerin bu doğrultuda revize edilmesine yönelik taraflar arasında müzakerelerin sürdüğünü” kaydetti. Ancak Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporları, bakanlığın açıklamasının “tersi durumuna” işaret etti. Raporda, sözleşmelerin hâlâ düzeltilmediği tespit edilirken, bakanlığa sözleşmelerin düzeltilmesi için yeniden uyarı yapıldı.