İkiden fazla çocuk yapmama kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle çiftine çevre ödülü
Prens Harry ve Meghan Markle'a dünya üzerindeki etkilerini azaltmak için ikiden fazla çocuğa sahip olmama kararı almaları nedeniyle çevre ödülü verildi. Prens Harry daha önce British Vogue dergisine kendisi ve Meghan'ın en fazla iki çocuk yapacağını söylemişti.
Birleşik Krallık merkezli yardım kuruluşu olan ve sürdürülebilir nüfus için çalışmalar yürüten Population Matters (Nüfus Önemlidir), kararları nedeniyle bu yıl ödülü Prens Harry ve Meghan Markle çiftine vermeyi seçtiklerini açıkladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Population Matters derneğinin sözcüsü "Sussex Dükü ve Düşesi, ailelerini iki çocukla sınırlamayı tercih ederek ve bu niyetlerini kamuoyuna açıklayarak çocukları için daha iyi bir gelecek sağlamaya katkı sunuyor ve diğer ailelere rol model oluyor" dedi.
"Daha küçük bir aileye sahip olmak Dünya üzerindeki etkimizi azaltır ve çocuklarımız, onların çocukları ve gelecek nesillerin hepsi için sağlıklı bir gezegende büyümek açısından daha iyi bir şans sağlar" diyen sözcü, "Küçük bir ailenin de mutlu bir aile olabileceği fikrine katıldıkları ve farkındalık sahibi bu kararı aldıkları için Dük ve Düşesi takdir ediyoruz" diye konuştu.
Prens Harry daha önce British Vogue dergisine kendisi ve Meghan'ın en fazla iki çocuk yapacağını söylemişti.
Çiftin oğlu Archie Mayıs 2019’da doğdu ardından ise geçtiğimiz ayalarda kızları Lilibet ‘Lili’ Diana dünyaya geldi.
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