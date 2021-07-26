İktidar, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 2.1 milyar dolarlık rekor maliyet artışını kabul etti

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) Kurtköy-Akyazı ile Kınalı-Odayeri kesimlerinde ortaya çıkan toplam 2 milyar 186 milyon dolar tutarındaki ek maliyet konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sessiz kalırken Hazine ve Maliye Bakanlığı ise rekor orandaki ek maliyet artışını doğruladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Vatandaşın ödeyeceği garanti tutarı ve garanti süresinin ne kadar değiştiğinin de açıklanması gerekiyor” dedi.

CHP’li Akın, KMO’nun iki farklı kesiminde yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşen ek maliyet artışıyla ilgili somut verilere karşın iktidarın bu konuda sessiz kalmayı tercih ettiğini belirterek “Resmi verilere dayanarak KMO’nun Limak-Cengiz ortaklığı tarafından yapılan Kurtköy-Akyazı kesiminde yüzde 65.5, Kolin-Kalyon ortaklığı tarafından yapılan Kınalı-Odayeri kesiminde ise yüzde 55.3 oranında ek maliyet artışı yapıldığını, artışın 2 milyar 186 milyon dolar olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk” dedi.

‘SORUMLULUK ALAN YOK’

KMO’daki ek maliyet artışı konusunda ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na soru önergesiyle başvurduklarını anımsatan Akın, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen ilk yanıtta, konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın uhdesinde olduğu belirtildi. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na da başvurduk. Bu kez hiçbir yanıt alamadık. Konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiğimiz soru önergesiyle de gündeme getirdik. Oktay’dan gelen yanıtta da konunun Ulaştırma Bakanlığı’nı ilgilendirdiği belirtildi. Sorumluluğu kimse üstlenmedi. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı ile Hazine ve Maliye bakanlıklarına CİMER üzerinden başvurduk. Bu başvuruya Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yaklaşık dört ay sonra gelen yanıtta KMO’da yaşanan ek maliyet artışı ilk kez doğrulanmış oldu” ifadelerini kullandı.

‘ARTIŞ 18.8 MİLYAR LİRA’

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, KMO’daki ek maliyet artışıyla ilgili sorulara bakanlık bünyesinde hazırlanan Kamu Finansmanı Raporu’nu adres gösterdiğini belirten Akın, “Hazine’nin yanıtında, ‘Söz konusu sorularınıza ilişkin bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılı Kamu Borç Yönetimi Raporu’nda açıklanmıştır’ ifadeleri yer aldı. Rapora göre her iki kesimde yapılan ek maliyet artışları toplamda 2 milyar 186 milyon 895 bin 114 dolar olarak kayıtlarda yer alıyor. Buna göre ek maliyet artışı projelerin toplam maliyet bedelinin yarısından daha fazla bir tutara geliyor. Güncel kura göre (8.62) ek maliyet artışı 18 milyar 848 milyon lirayı da geçiyor. İktidar sonunda KMO’daki rekor maliyet artışını kabul etti. Bu kapsamda garanti tutarının ve garanti süresinin ne kadar değiştiğinin de açıklanması gerekiyor” dedi.