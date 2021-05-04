Kuzey Marmara Otoyolu için 2 milyarlık garanti ödeme yapıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa 2020 yılı için 2 milyar 150 milyon TL, Ankara-Niğde Otoyolu’na da 150 milyon TL araç geçiş garantisi kapsamında ödeme yapıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa 2020 yılı için 2 milyar 150 milyon TL, Ankara-Niğde Otoyolu’na da 150 milyon TL araç geçiş garantisi kapsamında ödeme yapıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa, araç geçişleri sözleşmede öngörülen sınırların altında kalması nedeniyle (2020 yılı için) 2 milyar 150 milyon TL garanti ödemesi yapıldığı belirtildi.
Garanti ödemesi yapılan bir diğer proje de Ankara-Niğde Otoyolu oldu. Bu projeyi üstlenen işletmeciye de (2020 yılı için) 150 milyon TL dolayında garanti ödemesi yapıldığı belirtiliyor.
2 MİLYARLIK ÖDEME BEKLENİYOR
Habertürk'ün haberine göre, şirketlere yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta yapıldığını ifade etti.
Karayolu bakım-onarım ve yapımını üstlenen diğer müteahhitlere de bayram öncesinde biriken alacaklarına karşılık da bir miktar ödeme yapılabileceği belirtiliyor. Tutar, henüz netleşmedi. Yükleniciler, 1-2 milyar TL aralığında bir ödemenin beklendiğini kaydetti. Müteahhitlerin, Karayolları’ndan 14-15 milyar TL alacağı olduğu kaydediliyor.
Video Haberler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu