Kuzey Marmara Otoyolu için 2 milyarlık garanti ödeme yapıldı

04 Mayıs 2021 Salı, 10:21

Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa 2020 yılı için 2 milyar 150 milyon TL, Ankara-Niğde Otoyolu’na da 150 milyon TL araç geçiş garantisi kapsamında ödeme yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa, araç geçişleri sözleşmede öngörülen sınırların altında kalması nedeniyle (2020 yılı için) 2 milyar 150 milyon TL garanti ödemesi yapıldığı belirtildi.

Garanti ödemesi yapılan bir diğer proje de Ankara-Niğde Otoyolu oldu. Bu projeyi üstlenen işletmeciye de (2020 yılı için) 150 milyon TL dolayında garanti ödemesi yapıldığı belirtiliyor.

2 MİLYARLIK ÖDEME BEKLENİYOR

Habertürk'ün haberine göre, şirketlere yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta yapıldığını ifade etti.

Karayolu bakım-onarım ve yapımını üstlenen diğer müteahhitlere de bayram öncesinde biriken alacaklarına karşılık da bir miktar ödeme yapılabileceği belirtiliyor. Tutar, henüz netleşmedi. Yükleniciler, 1-2 milyar TL aralığında bir ödemenin beklendiğini kaydetti. Müteahhitlerin, Karayolları’ndan 14-15 milyar TL alacağı olduğu kaydediliyor.