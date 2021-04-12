Kuzey Marmara Otoyolu'nda 17 milyar 830 milyon TL ek maliyet
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimlerindeki olağanüstü ek maliyet artışlarını iki bakanlığın da sahiplenmediğini açıkladı. Akın, “Hazine Bakanlığı da Ulaştırma Bakanlığı da rekor artışla ilgili tek kelime edemiyor. Hesabını neden veremiyorlar? Ek maliyet artışı yüzde 50’yi geçiyorsa ortada çok açık bir rant vardır. Ek maliyet artışının güncel kura göre toplam tutarı 17 milyar 830 milyon TL’yi buluyor” dedi.
CHP’li Akın, otoyol yapımı projelerinde ek maliyet artışının en fazla yüzde 20 oranında olmasının normal kabul edildiğini, bu oranın üzerindeki maliyet artışlarının ise haklı bir gerekçeye dayanması gerektiğini anımsattı. Akın, bu kapsamda rekor oranda gerçekleşen ve milyarlarca doları bulan ek maliyet artışıyla ilgili hem borç üstlenim anlaşmasına imza atan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hem de projeyi ihale eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sorular yöneltti. İki bakanlık da verdiği yanıtta maliyet artışını sahiplenmedi.
‘BALLI GARANTİ’
Gelen yanıtları değerlendiren Akın, “Kuzey Marmara Otoyolu’nun iki kesimindeki ek maliyet artışları toplam maliyetin yarısını geçiyor. Ek maliyet demek yandaşların ballı, kaymaklı garantilerinin süresi ve bedelinin de artması demektir. 2 milyar 186 milyon dolar 895 bin dolarlık ek maliyet artışının güncel kura göre toplam tutarı 17 milyar 830 milyon TL’yi buluyor. Esnafa verilen toplam desteğin tutarı bile 5 milyar TL etmezken, yandaşlara tek kalemde bunun neredeyse dört katı sağlanıyor ” dedi.
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