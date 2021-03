Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. köprüde hisse devrini Çinli bankalar destekleyecek

27 Mart 2021 Cumartesi, 16:49

2019’un sonunda ön anlaşma sağlanan ancak pandemi sebebiyle sürece ara verilen hisse devrinde İstanbul'da 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyol projesinin orijinal kredisinin 1,6 milyar dolarlık refinansmanı için birçok Çin bankası rol almayı kabul etti

İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin devrinde Çinli yatırımcılar büyük Çinli bankalardan finansman desteği sağladı.

Bloomberg'in haberine göre proje için 2013’te alınan 2,3 milyar dolarlık kredinin ödenecek kalan kısmının aralarında Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd. ve China Merchants Bank Co. Ltd.’nin de bulunduğu Çinli bankaların sağlayacağı 1,6 milyar dolarlık finansman ile ödenmesi planlanıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre yeni kredinin vadesi, imtiyaz hakkının dolmasından hemen önce 2027’de dolacak. Finansman Çin İhracat ve Kredi Sigorta şirketi Sinosure garantisi ile sağlanacak.

3. KÖPRÜDE %51 HİSSE ALIMI ÖNGÖRÜLÜYOR

En erken nisan ayında imzası atılabilecek olan anlaşma, China Merchants Group Ltd. çatısı altındaki altı kurumun Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının işletmesinde yüzde 51 hissenin 688,5 milyon dolara satın almasını öngörüyor. IC Yatırım Holding kalan yüzde 49 hissenin sahibi olacak.

Hisse devrinin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu onayı ve Türkiye dışından firmaların imtiyaz sahibi şirkette çoğunluk hissedarı olabilmesinin önünü açacak Cumhurbaşkanı kararının çıkması gerekiyor. Taraflar anlaşmanın Türk otoriteler tarafından engellenmeyeceği görüşünde. İki kaynağa göre anlaşmaya ilişkin konular Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Ankara ziyareti sırasında gündeme geldi.