CHP'li Barut: 'İktidar önlem almamakta ısrarcı'

01 Kasım 2020 Pazar, 16:12

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Ayhan Barut, yaşamını yitiren ve yaralanan yurttaşlar için başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Türkiye’de deprem gerçekliğinin kendini sürekli hatırlattığını vurgulayan Barut, "İktidar, bu gerçeğe karşın önlem almamakta ısrarcı. Unutulmasın ki, depremler değil ihmal öldürüyor" dedi.

DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Ege Bölgesi'ndeki depremin ardından İzmir'e giden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, enkaz bölgelerini gezip incelemelerde bulundu, yaralanan yurttaşları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Depremde yaşamını yitiren yurttaşların yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Barut, "Ülkemiz en aktif deprem kuşaklarından birisi olan Alp-Himalaya üzerinde yer almakta ve ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 42'si birinci deprem kuşağı bölgesinde bulunmaktadır.

Bu nedenle ülkemizde depreme karşı önlem alınması, deprem toplanma alanlarının tespiti, gerekli bölgelere toplanma alanları yapılması, eksikliklerin giderilmesi, depreme dayanıklılığı bulunmayan binaların saptanması, onarılması, yıkılıp tekrar yapılması için iktidarın adım atması zorunludur" diye konuştu.

"ETKİN VE ACİL EYLEM PLANI UYGULANMALI"

Türkiye'de deprem gerçeğine rağmen Meclis'e sundukları soru ve araştırma önergeleriyle yasa tekliflerinin iktidar tarafından görmezden gelindiğine dikkat çeken Barut, şunları kaydetti:

"Acıları unutulmayan 1998 Adana Ceyhan, 1999 Marmara, 2011 Van ve 2020'de merkez üssü Elazığ olan depremler, İzmir depremiyle yeniden hatırlandı. Ancak görülüyor ki en aktif deprem kuşakları üzerinde olan ülkemizde depremlerde yaşanan can ve mal kayıpları depreme hazırlıklı olunmadığını gösteriyor. Depremler, toplumumuza korkutucu yüzünü göstermeyi sürdürüyor ama iktidar buna dair bir önlem planı uygulamıyor.

Aksine yeşil alanların imara açıldığı, sınırsız alışveriş merkezi yapıldığı, deprem anında kullanılacak toplanma alanlarının ranta kurban edildiği görülmüştür. Artık daha fazla acılar yaşanmadan depreme karşı harekete geçilmeli ve önlem alınmalıdır. Depremlerin değil ihmalin öldürdüğü unutulmamalıdır. Bu gerçeği unutursak başka acılar kaçınılmaz olarak maalesef yaşanacaktır. İktidar, depreme karşı etkin ve acil çözüm planı hazırlayıp adım atmalıdır.