İktidarın asıl niyeti Yeni Ekonomi Programı’nın satır aralarında ortaya çıktı

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Ekonominin 3 yıllık yol haritası olan hükümetin Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak adlandırdığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) satır aralarında dikkat çeken hedefler de yer aldı. YEP’teki hedeflerden dikkat çeken bazıları şöyle:

- Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine, YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacağı belirtildi. Ancak hükümetin YEP hedefleri çoğunlukla tutmuyor. Gerçekleşme daha yüksek oluyor. Hükümet bu vurgusu ile işçi ve memur ücretlerinde yine hiçbir zaman tutmayacak olan YEP’teki hedeflemelere göre zam yapılacağını da ilan etmiş oldu. Bu da düşük zam anlamına geliyor. Oysa sendikalar hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyona göre zam istiyor.

- YEP’e göre yılsonunda yıllık enflasyon yüzde 10.5 olacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 5.75 olmuştu. Buna göre, ikinci 6 ayda enflasyonun yüzde 4.75 olması öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısında yüzde

- toplusözleşme zammı aldı. Bu durumda 0.75 oranında da enflasyon farkı oluşacak. YEP’teki tahmin gerçek olursa işçi emeklilerinin de yüzde 4.75 zam alması bekleniyor.

- Maden arama ve sondaj çalışmalarında bulunan rezervlerin kamu/özel işbirliğinde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacağı kaydedildi.

- Hükümet “salgını fırsata çevirme” söylemine YEP’te de yer verdi. Salgınla birlikte tedarik zincirlerinin sekteye uğradığına ve tek bir ülkeye bağımlı olmanın riskliliğinin ortaya çıktığına işaret edilen YEP’te, “Önümüzdeki dönemde birçok şirketin tedarik konusunda ülke çeşitliliğine gideceği beklentisi bulunmaktadır. Bu sürecin ülkemiz açısından yeni fırsatlar doğurması beklenmektedir” denildi.

- 2023’e kadar vergi affı olmayacak.

- YEP’te yabani zeytin ve menengiç ağaçlarının aşılanarak üretime kazandırılacağı ve bu ağaçların yetiştiği bölgelerde yaşayan kişilere ürünleri toplayıp satma olanağı verilerek ek gelir elde etme olanağı sağlanacağı belirtildi. Ancak Ege ve Akdeniz’de yabani zeytin ağaçları çoğunlukla orman içerisinde ve ormanın bir parçası olarak yer alıyor. Bu durumda ormana zarar vermeden bu işlemin nasıl yapılacağı soru işareti yaratıyor.

- Kamuya ait taşınmazlar ve atıl tesisler, milli ekonomiye katkı sağlanması için katma değer oluşturacak şekilde istihdam, yatırım/üretim amacıyla değerlendirilecek.

DMO’YA GARANTİ

- İlaç, aşı, tıbbi cihaz başta olmak üzere sağlık alanında ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak ileri teknoloji yatırımlarına DMO tarafından alım garantisi sağlanacak.

- Gıda ürünlerinde taklit ve tağsiş ile mücadelenin artırılacağı, denetimlerin etkinleştirilmesi amacıyla “gıda denetçisi” uygulaması başlatılacağı bildirildi.