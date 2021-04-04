İlgezdi, AKP dönemindeki uyuşturucu bilançosunu çıkardı

04 Nisan 2021 Pazar, 09:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hazırladığı “Tek Adam Rejiminin Uyuşturucu Bilançosu” raporunda, uyuşturucu ile ilgili kamu davası sayısının da sürekli azaldığını belirtti. İlgezdi, “2009 yılında Cumhuriyet Savcılıklarında hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 116 bin 998 kişiden yüzde 70’i (81 bin 369) hakkında kamu davası açılmıştı. 2019’da ise şüphelilerin (291 bin 495) yalnızca yüzde 46’sı (135 bin 394) hakkında kamu davası açıldı. Bu rakamlar suçlunun yanına kar kaldığını gösteriyor” dedi.

CHP’li Akkuş İlgezdi resmi verilere göre, geride kalan 11 senede (2009-2019) uyuşturucuya bağlı suçlardan hakkında kamu davası açılan şüpheli sayısının yüzde 70’den yüzde 46’e gerilediğini ve hakkında dava açılan şüpheli sayısının da gerçekte yüzde 34 azaldığını ortaya koydu.

KULLANICI YÜZDE 189 ARTTI

İlgezdi, AKP iktidarında toplam 1 milyon 302 bin 19 kişi hakkında “kullanıcı” olduğu gerekçesiyle savcılıklarca “şüpheli” sıfatıyla işlem yapıldığını ifade ederek, “2009 yılında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla işlem yapılan kişi sayısı 63 bin 733 iken bu sayı 2019’da yüzde 189 artarak, 184 bin 190’a fırladı” dedi.

İlgezdi, 2018-2019 yıllarına ait "Tek Adam Rejimi" verileri incelendiğinde de tablo değişmediğinin altını çizerek, “2017’de kullanıcı olduğu gerekçesiyle hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan kişi sayısı 111 bin 212 iken bu sayı 2019 yılında yüzde 66 arttı. 2018-2019 yılları arasında günde 465 kişi hakkında kullanıcı olduğu gerekçesiyle adli işlem yapıldı” açıklamasını yaptı.

UYUŞTURUCUYA BAĞLI SUÇLAR DA ARTTI

“2018-2019 yıllarına ait veriler incelendiğinde Tek Adam Rejiminin ilk iki yılında uyuşturucuya bağlı suçlarda yüzde 58 artış yaşandı. 2017’de 183 bin 997 olan şüpheli sayısı, 2019’da 291 bin 495’e yükseldi” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, bu sayının aynı zamanda 19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında kayıt altına alınan uyuşturucuyla ilgili en yüksek suç verisi olduğunu da kaydetti.

HAFTADA 5 BİN 188 KİŞİ ŞÜPHELİ OLDU

İlgezdi, 2018-2019 yılları arasında Cumhuriyet savcılıklarınca toplam 539 bin 563 kişi hakkında işlem yapıldığını, buna göre de haftada 5 bin 188, saatte 31 kişinin uyuşturucuya bağlı suçlardan şüpheli olduğunu ortaya koydu.

UYUŞTURUCU TİCARETİNİN YÜZDE 26’SI BAŞKANLIK REJİMİNDE

Gamze Akkuş İlgezdi, 2009-2019 yılları arasında toplam 767 bin 849 kişi hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığını belirterek, “Tek Adam Rejiminde (2018-2019) bu sayı 200 bin 254 oldu. Bu rakam 19 yıllık AK Parti iktidarının yüzde 26’sına denk geliyor” dedi.

Diğer taraftan Tek Adam Rejimine geçilmeden önce 2017’de uyuşturucu imal ve ticareti nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 72 bin 785 olduğunu açıklayan Akkuş İlgezdi, “Bu sayı 2018’de 92 bin 949’a ve 2019’da da 107 bin 305’e yükseldi. Tek Adam Rejimi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan kişi sayısında da yüzde 47 artış yaşandı” dedi.

CEZASIZLIK ARTTI: 5 KİŞİDEN 3’Ü SERBEST

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi cezasızlığın arttığını vurgulayarak, “Uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle işlem yapılan şüphelilerden 257 bin 671’i hakkında kamu davası açıldı. Hakkında kamu davası açılan şüphelilerin oranı yüzde 48’de kaldı. Bu verilere göre savcılıklarda şüpheli sıfatıyla işlem gören her 5 kişiden 3’ü, “haklarında kovuşturmaya yer olmadığı” gerekçesiyle serbest bırakıldı” dedi.