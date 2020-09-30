İlk iş gününde asansör boşluğuna düşerek can verdi
Adana’da market çalışanı Nail Polat (47), işe girdiği ilk gün sipariş götürdüğü apartmanın 9’uncu katında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
İş cinayeti, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni açılan bir markete bugün işe girdiği öne sürülen Nail Polat, Murat A.’nın 9’uncu kattaki evine market arabası ile sipariş getirdi. Siparişi teslim ettik sonra asansöre yönelen Polat, iddiaya göre kapıyı açıp, market arabasını içeriye sokmak için geri geri yürüyerek binmek istedi. Ancak, asansörün üst katta olduğunu fark edemeyen Polat, 9’uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 40 metre yükseklikten yere çakılan Polat’ın öldüğü belirlendi. Evli ve 4 çocuğu olduğu belirtilen Polat’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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