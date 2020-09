İmamoğlu: Alışılmışın dışındaki bir modeli hayata geçirdik

30 Eylül 2020 Çarşamba, 23:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Bölgesel İstihdam Ofisleri”nin 6’ıncısını Bağcılar’da, 7’incisini Ümraniye’de açtı. İmamoğlu, Ümraniye ile birlikte eş zamanlı olarak açılan ve Ebu Bekir Kültür Merkezi bünyesinde konumlandırılan Bağcılar Bölgesel İstihdam Ofisi’nin açılışına katıldı.

İSPER A.Ş. Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, incelemelerde bulunduğu ofiste çalışanlarla tanıştı. Açılış öncesinde bir konuşma yapan İmamoğlu, her İstihdam Ofisi açılışının kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. “Çünkü orada elde edeceğimiz başarıyı, mutlu edeceğimiz insanları, aileleri, gençleri görür gibi oluyorum” diyen İmamoğlu, hedeflerinin yıl sonuna kadar 12 ofise ulaşmak olduğunun altını çizdi.

3 İLÇENİN BİRLEŞTİĞİ YERDE AÇILDI

İstihdam ofisleriyle iş gücü ihtiyacını doğru kimliklerle buluşturma modelini oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken İmamoğlu, “Gençlerimizin ya da işe ihtiyacı olan hemşehrilerimizin iyi bir mesleki eğitimden geçirilerek, keyifli, hak ettikleri işe girebilmenin gururunu yaşamalarına vesile olacak merkezler oluşuyor. ‘200 bin insana iş bulacağız’ derken, alışılmışın dışında bir modeli anlatmaya çalışıyoruz. Hakkımız olan iş gücünden doğru bir şekilde faydalanmanın en çağdaş, en uygar, en adil metodunu bölgesel istihdam ofislerinde var ediyoruz” dedi. Bağcılar’daki ofisin, Esenler ve Göngören ilçelerine yakın stratejik bir noktada kurulduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Arkadaşlarımız burada, neredeyse 1,5 milyon insanın daha da üzerinde bir nüfusa hitap edecek bir merkez oluşturdular. Ofisimizin burada konumlanması, Ümraniye gibi yoğun bir ilçede başka bir ofisimizin konumlanması yeterli değil. Biz bu ofisleri duyuracağız, tanıtacağız ve buradaki çalışma arkadaşlarımız da çok değerli ve kaliteli bir hizmet verecekler” diye konuştu.

İSTİHDAM SORUNUNU ÇÖZECEK OLAN O ÜLKENİN HÜKÜMETİDİR

Ülke olarak ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiğimize dikkat çeken İmamoğlu, pandemi süreciyle birlikte yaşanan sorunların daha da büyüdüğüne vurgu yaptı. “Bu açıdan biz, burada bir mucize yaratmanın peşinde elbette değiliz” diyen İmamoğlu, “Biz, bu ekonomik veriler üzerinden Türkiye’nin ya da İstanbul’un istihdam sorununu çözecek değiliz. Bir ülkenin ekonomisini, istihdam sorununu, işsizlik sorununu çözecek olan, o ülkenin hükümetidir. Sorumlusu da hükümetidir, çözecek olan da hükümetidir; başarısı da. Bunun altını net çizelim” ifadelerini kullandı. Amaçlarının umutsuz gençlere “umut aşılamak” olduğunu belirten İmamoğlu, “Vatandaşıyla, torpilsiz, kayırmacılık yapılmaksızın, eşitlikçi bir anlayışla nasıl buluşturulabileceğinin somut bir örneğini burada vermek arzusundayız ve bunu yapıyoruz. Onun için vatandaşlarımıza hep söylüyoruz; ‘Umudunuzu hiç kesmeyin”. Bu zor günleri hep beraber aşacağız; el birliği ile aşacağız, seferberlik duygusu ile aşacağız” ifadelerini kullandı.

İSMEK’LER SÜRECE KATILACAK

Genç işsizliğinin en önemli sorunların başında geldiğini vurgulayan İmamoğlu, “Gençlerimiz, özellikle iyi eğitim almış gençlerimiz, ülkeyi terk etme konusunda tereddüt etmiyorlar. Bu olmaz. Ülkesini terk etmek ne demek? Onlara saha açmak, onları bu ülkede verimli hale getirmek bizlerin, yöneticilerin sorumluluğu. O açıdan biz, bu ümitsizliği de sona erdiriyoruz” şeklinde konuştu. İSPER’in yanı sıra İSMEK’i de bu sürece katacakları bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tarihinde olmadığı kadar, günün teknolojilerine uygun, günün ihtiyaçlarına uygun, günün gereksinimlerine uygun bir şekilde vatandaşlarımızın meslek edinmesine de katkı sunacağız. Bütün bunları yaptığımız zaman işte o yurt dışına gitmek isteyen ya da bir an önce bu ülkeyi terk etmek isteyenin, tam aksine bu cennet vatanın, bu güzel ülkemizin, dünyanın en güzel şehri olan İstanbul’umuzun bütün nimetlerinden, eşitlikçi ve adil bir şekilde faydalanabilecek bir atmosferi insanlarımıza vaat etmiş oluyoruz bu tür merkezlerimizle ve eğitim kurumlarımızla. Az önce 8000’e doğru giden bir iş sayısını verdi kıymetli Genel Müdür’ümüz. Bu manada, bu sayının hızlıca artmasını, verimli bir şekilde görüşmelerin sürmesini çok diliyorum. Az önce bu ofisin açılışında bize eşlik eden işveren temsilcilerimiz vardı. O işveren temsilcilerimizin memnuniyetini görmek, hatta bizim orada iş bulmasını sağladığımız genç çalışanımızın orada verimli bir şekilde işlerini yapıyor olmasını görmek tam da işte bizim gurur kaynağımız. Bu manada sayının artırılması özellikle her meslek dalında iş imkanının yaratılması bizim için çok çok önemli.”

TEMEL PRENSİP; LİYAKAT

Temel prensiplerinin liyakat olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi: “Diyoruz ki; hak eden herkes hak ettiği değeri elde etsin, hak ettiği mevki ve mertebede işini elde etsin. O bakımdan liyakate önem veriyoruz, kayırmacılığa da karşı çıkıyoruz. Eğer bir toplumda adalet duygusunu temin ederseniz, umutlarını beslerseniz, o zaman toplumda her şeyi başarma şansınız vardır. Biliyoruz ki; her birimizin ailelerinde çocuklar, doğdukları zaman eşittirler. O bakımdan, buna da şekil vermek ve ülkemizin geleceğine iyi beyinler, iyi bilim insanları akıldan ve bilimden yana teknik insanlar, öğretmenler, işçiler, ustalar, her konuda uzman insanlar yetiştirmek de bizlerin sorumluluğu. Ve umut ediyorum ki; 12’sini de tamamladığımızda inanılmaz verilere ve sayılara hep birlikte erişeceğiz. Ve belki de gururla büyük büyük ortamlara sığmayacak şekilde iş imkanı elde eden dostlarımızla, hemşerilerimizle kucaklaşacağız. Bu güzel hizmetin devamlılığını diliyorum.”

OFİSİ, İŞ BULANLAR VE İŞ VERENLERLE BİRLİKTE AÇTI

Konuşmaların ardından, Bağcılar ve Ümraniye Bölgesel istihdam Ofisleri’nin açılışı gerçekleştirildi. İmamoğlu, açılış kurdelesini ofisler aracılığıyla iş bulan 3 emekçi ve bu yolla eleman kazanan 3 işveren temsilcisiyle birlikte kesti. İBB, daha önce de Küçükçekmece, Şişli, Kartal, Sancaktepe ve Büyükçekmece’de istihdam ofisleri açmıştı.