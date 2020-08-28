İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmet portresi 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet'in portresi, Londra’dan İstanbul’a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tabloyu gösterime açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,540 yıl sonra İstanbul'a getirilen Fatih Portresi'ni sunarken, "Çok heyecanlıyım. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiye’ye kazandırılmasında katkı sağladığım için onur duyuyorum." dedi.
FATİH PORTRESİ 6 EKİM'DE HALKLA BULUŞACAK
Fatih Portresi için "İstanbul halkıyla buluşması gereken bir tablo" diyen İmamoğlu, "Müthiş bir dönemi görüyor ve yaşıyoruz. Kıymetli topraklardayız.İstanbul halkıyla buluşmas gerek tablonun. İstanbul halkının evi Saraçhane'deki belediye binası. Bu buluşmayı burada gerçekleştireceğiz. Bu güzel portreyi 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturacağız. Saltanatın bugün yaşayan fertleriyle de özel davetlerimiz olacak." diye konuştu.
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