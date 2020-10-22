İmamoğlu'ndan Cem Yılmaz'a sürpriz teklif!

22 Ekim 2020 Perşembe, 12:43

Salgın döneminde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklayan komedyen Cem Yılmaz’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeşil ışık gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz” dedi.