İmamoğlu'ndan Cem Yılmaz'a sürpriz teklif!
Komedyen Cem Yılmaz'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yılmaz'a, "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde" diyerek seslendi.
Salgın döneminde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklayan komedyen Cem Yılmaz’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeşil ışık gelmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz” dedi.
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