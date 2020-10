İmamoğlu'ndan deprem mesajı: Siyasetçiler sussun, akıl konuşsun

02 Ekim 2020 Cuma, 17:04

İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, proje ve bölgeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“HIZLICA BİTİRMEK İSTİYORUZ”

“Piyalepaşa, camisi ve çevresi ile önemli bir mahallemiz. Burada farklı dönüşüm alanları var; farklı yetkilerle hareket edilen farklı alanlar var. Bizim de burada dönüşümle ilgili çabalarımız var. Burada çok değerli mimarı bir eser var; Piyale Paşa Camii. Tabii onun yanında bir otopark tasarlanarak, üstünde bir meydana dönüşülmesi hazırlandı. Hızlıca bitirmek istiyoruz. Ama birtakım rehabilitasyonlara ihtiyaç var. Arkadaşlarımızın ifadesine göre; önümüzdeki yılın ortalarında bitmesi planlanan bu otopark ve pazar yeri vasıtası ile Kasımpaşa’daki Cuma pazarının da buraya nakli düşünülüyor. Birtakım rehabilitasyonlarla inşallah 2021’de İstanbulluya armağan etmek istediğimiz özel köşelerden biri burası.”

“TOPLU TAŞIMA AYAĞINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ”

İmamoğlu, gazetecilerin, “Bir soruna istinaden mi otopark olması planlandı ve kaç araç kapasitesi olacak” sorusuna, “Burası bir özel tasarım. 650 araç kapasitesi var; ama neticede Piyalepaşa, dönüşen bir nokta. İstanbul merkezde. Taksim’e, yoğun bölgelere de yakın bir nokta. Buradaki boşluk alanda, böyle bir proje düşünülürken, altında da bir otopark ihtiyacını giderme düşüncesi, burada böyle bir yer altında ciddi bir yapı oluşturulmuş. Dediğim gibi burada önemli olan, buraya park eden insanların farklı noktalara erimesini sağlamak. Şimdi o toplu taşıma ayağını güçlendireceğiz” yanıtını verdi.

MUHTARLA DEPREM SOHBETİ

İmamoğlu, inceleme gezisinin ardından, yaklaşık 40 bin kişilik nüfusuyla Beyoğlu’nun en kalabalık mahallesi Piyalepaşa’nın muhtarı Sabri Comart’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesinde mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılanan İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi. Muhtar Comart’tan mahallenin en önemli sorunlarının, merdiven altı atölyeler ve kentsel dönüşüm sıkıntıları olduğunu bilgisini alan İmamoğlu, Çevre Bakanı Murat Kurum ile deprem konusunda zaman zaman konuştuğunu dile getirdi. Sorunun kişisel değil, kurumsal anlamda çözülebileceğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yoksa İmamoğlu gelecek, bir şey vadedecek; Köroğlu gelecek, başka bir şey vadedecek. Olmaz o yani. Bir de can sağlığı söz konusu. Deprem bu yahu. Allah muhafaza, burada can kaybını düşün, buraya girememeyi düşün, çıkamamayı düşün. Bir an önce bunu bizim, bu şekilde çözmemiz lazım. Bunu samimi olarak telefonda anlattım, yüz yüze anlattım, ‘Heyet yollayalım’ dedim, randevu verdi. Dedim ki, ‘Siz koordine edin. Sizinle çalışalım ama bu işi beraber çözelim.’ Oraya bir heyet koyalım; ne bakanı konuşsun, ne başkanı konuşsun, ne birisi konuşsun. Orada akıl konuşsun. Çünkü siyaset devreye girince, bu sefer vatandaş da haklı olarak diyor ki, ‘En çok kim veriyorsa…’ Sanki pazarlık ediyoruz. Memleketin üzerinde pazarlık ediyoruz. Olmayacak bir pazarlık. Çok kötü örnekleri yaşıyoruz.”

ONLİNE DERSE KATILDI

Muhtarlık ziyaretinin ardından yakındaki Okmeydanı Gençlik Merkezi’ne geçen İmamoğlu, bina içindeki İBB Belnet Salonu’nda “online” (canlı) derse katılan öğrencilerle bir araya geldi. Canlı derse konuk olan İmamoğlu, öğretmenlere ve öğrencilere sürpriz yaptı. Bir anda İmamoğlu’nu karşılarında gören öğretmenler ve öğrenciler, İBB Başkanı’na el sallayarak karşılık verdi.