İmamoğlu'ndan NASA'nın paylaşımına yanıt: Hey NASA hatırlattığın için teşekkürler!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram'dan İstanbul'a ait uydu görüntüsünü paylaşarak "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notunu düşen NASA'ya Twitter'dan yanıt verdi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Instagram'dan İstanbul'a ait uydu görüntüsü paylaşarak, "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düştü.
"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.
NASA'YA TEŞEKKÜR MESAJI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise NASA'nın paylaşımına Twitter'dan, "Hey NASA, bu gece bize İstanbul'un uzaydan da harika göründüğünü hatırlattığın için teşekkürler!" yanıtını verdi.
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