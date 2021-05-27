İmamoğlu'ndan NASA'nın paylaşımına yanıt: Hey NASA hatırlattığın için teşekkürler!

27 Mayıs 2021 Perşembe, 00:45

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Instagram'dan İstanbul'a ait uydu görüntüsü paylaşarak, "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düştü.

"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

NASA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise NASA'nın paylaşımına Twitter'dan, "Hey NASA, bu gece bize İstanbul'un uzaydan da harika göründüğünü hatırlattığın için teşekkürler!" yanıtını verdi.