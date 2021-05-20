İmamoğlu'ndan 'siyasi ayrımcılık' açıklaması: Ben yaşadım, başkasına yaşatmam

20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:45

İBB, 2009’daki sel felaketinden sonra kullanılmaz hale gelen, merhum futbolcu Müjdat Gürsu’nun adının verildiği Silivri’deki stadı ve spor kompleksini, 25 milyon liralık yatırımla yeniledi.

"İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNE EŞİT BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞIYORUZ"

Aralarında depremin de bulunduğu her konuda, İstanbul’un 39 ilçesine eşit bakış açısıyla yaklaştıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Hizmeti eşit bir biçimde İstanbul'a dağıtmanın sorumluluğunu, göreceksiniz bu 5 yılda sonuna kadar taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

"ASLA YAŞATMAM"

"Ben, bunun tersini yaşadım" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: Bir ilçede, bir belediye başkanı o partiden değil ise, o hizmetin nasıl getirilmediğini yaşadım. Allah şahit. Orada yaşayan ilçedeki hemşirelerim de şahit. Ne yazık ki, göz göre göre, bunu yüzümüze baka baka söyleyenleri ben yaşadım. Böyle bir şey yaşatır mıyım bir belediye başkanına. Asla yaşatmam. Halk seçmiştir; görevini yapacak. Aynı beni seçtiği gibi. Ben de görevimi yapacağım. Bu ülkede, siyasetin ve siyasi partilerin bu kadar önde tutulduğu bir dönemin bütün kusurlarını bertaraf etmek zorundayız.

NE OLMUŞTU?

Silivrispor, Bandırmaspor ve Samsunspor gibi takımlarda forma giyen, 22 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu merhum Müjdat Gürsu’nun adının verildiği Silivri’deki stat, 2009 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında kullanılmaz hale gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilçeye 20 Aralık 2019’da yaptığı ziyarette, atıl durumdaki stat ve etrafındaki spor kompleksinin bakımsızlığı gündem oluşturmuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, söz konusu alanın ya Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesini ya da kendilerine tahsis edilmesini istemişti. İmamoğlu ise, İBB bünyesindeki tesislerin, kurum tarafından yenileceğini söylemişti.



