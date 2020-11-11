İmamoğlu’nun veto ettiği TÜGVA kararında ısrar: AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi

11 Kasım 2020 Çarşamba, 20:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Ekim Ayı 2. Oturumu'nda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği TÜGVA Genel Merkezi’nin bulunduğu araziyle ilgili imar planı değişikliği, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Meclise sunulan karar öncesi söz alan CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Burası büyükşehir mülkiyetinde olan bir ve Eyüp’te bir gençlik merkezi inşaatı olarak ihalesi yapılmış, inşaatına başlanmış bir yerdi. Burasıyla ilgili olarak inşaat devam ederken KİPTAŞ’A satışı olmuş, beraberinde de burası KİPTAŞ tarafından ismi belli olan vakfa satılmıştır. Sayın başkanımız yapılan görüşmeler sonucunda plan değişikliği tadilatını tekrar mecliste görüşülmek üzere veto etti. Başkanımızın vetodaki nedeni belli, meclisin ciddi bir yanlışı var” dedi.

"BU VEBAL YANLIŞ YAPANLARIN ÜZERİNE KALIR"

Balyalı, alınan kararda yanlış yapıldığını ve bunun vebalinin söz konusu kararda imzası bulunanların üzerine kalacağını söyledi. Balyalı, şöyle konuştu:

“Gördüğüm kadarıyla meclisimizin önemli bir çoğunluğu bu ısrar kararında devam ediyor. Elimizden geldiği kadar İstanbul halkının lehine olduğu işler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki gençlik merkezi inşaatında Eyüp’teki, İstanbul’daki bütün gençlerimizin yararlanabileceği proje vardı. Ama orası şimdi bir vakfa tahsis edilmiş, o vakıfla birlikte hareket edenlerin yararlanabileceği bir noktaya dönmüş. Ayrıcalıklı olarak bir özel bir imar değişikliği ve bir satıştan söz ediyoruz. Bu anlamda yapılan tüm işler yanlıştır. Önemli olan yaptığımız bu işlerle bu kubbe altında hoş seda işler yapmaktır, hayırlı işlere imza atmak gerekir. Bu nedenle burada yapılan işlerde Eyüp ve İstanbul halkı için hayırlı bir karar değildir. CHP olarak bu ısrar karara veto vereceğiz.”

“TÜRGAV KENDİ PARASIYLA SATIN ALDI”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise alanın TÜRGAV tarafından kendi parasıyla satın alındığını söyledi. Gökkuş “TÜGVA, TÜRGEVE herkes gelebilir. Beraber ziyaret edelim CHP'li arkadaşlarla, ne hizmet yaptıklarını görsünler. TÜGVA’nın ya da TÜRGEV’in açtığı yurtlar depremlerde deprem zedelere kalma yeri olarak hizmet etmiştir. Hem Türk gençliğine hem İstanbul gençliğine hizmet eden, kendi malı olan binası bitmiş olan bir yerde yapılan bir değişikliktir. Israr kararın amacı sadece ideolojik bir algı oluşturmaktır. Bu vakıflar tüm İstanbul'a tüm Türkiye’ye hayra hizmet eden, İstanbul’un çıkarına çalışan bir vakıftır" dedi.

“KAYRIMCILIK YAPTIĞINIZ İÇİN KAYBETTİNİZ”

CHP Grpu Sözcüsü Balyalı, tekrar söz alarak, söz konusu yerlerin satılmasının ideolojik ve siyasi amaçlı olduğunu söyledi. Baylayı, şöyle devam etti:

"Büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde olan bu yerler parsel parsel bu vakıflara satılmıştır. Geçtiğimiz dönemde satılan, tahsis edilen ve değeri bizim tahminlerimize göre 1 milyar lirayı bulan çok sayıda gayrimenkul bu ve buna benzer vakıflara satılmış yada tahsis edilmiş. Arkasındaki tek mantalitede ideolojik ve siyasi tutumlarıdır. AKP ile ideolojik ya da siyasi olarak hiçbir vakfa hiçbir derneğe satış ya da tahsis yapılmadı da neden buralara yapıldı? Bize siyasi olarak baktığımızı söylüyorlar. Biz siyasi olarak bakmıyoruz. Sizin siyasi olarak baktığınız meselelere tutum sergileyip buraların tüm İstanbul halkının malı olduğunu size hatırlatmaya çalışıyoruz. Siz zaten bu kayırmacılığı yaptığınız için 31 Mart ve 23 Haziran'da kaybettiniz.”