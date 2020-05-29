IMF'den 60 ülkeye 22 milyar dolarlık destek

29 Mayıs 2020 Cuma, 08:06

BM, Kanada ve Jamaika'nın sponsorluğunda 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının yanı sıra Dünya Bankası ve Uluslararası Para fonu (IMF) gibi küresel finans örgütlerinin başkanlarının katılımıyla "COVID-19 ve Sonrası Dönemde Kalkınma için Finansman" başlıklı üst düzey toplantı düzenledi.

Kristalina Georgieva, burada yaptığı konuşmada, 2020'nin daha küçük küresel ekonomiyle tamamlanacağını, dünyanın neredeyse yüzde 90'ını oluşturan 170 ülkenin daha kötü durumda olacağını söyledi.

İFLAS TEHLİKELERİ

IMF'nin küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 daralacağını öngördüğünü hatırlatan Georgieva, son verilerin küresel ekonomideki daralmanın bundan daha kötü olabileceğini düşündürdüğünü kaydetti ve şunları ekledi: 2021'de kısmi bir toparlanma bekliyoruz. Dünya genelinde politika yapıcıların ekonomiyi istikrara kavuşturmak için attıkları adımlara değer veriyoruz.

Finansal koşullar belirsiz ekonomik ve tıbbi gelişmelere bağlı ve ülkeler artan iflas ihtimaliyle karşı karşıya. Krizin etkilerine karşı koymak ve toparlanmayı desteklemek için özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için mali destek sürdürülmeli. Küresel olarak bu zamana kadarki mali eylemlerin değeri yaklaşık 9 trilyon dolar ve gelecek aylarda önemli ilave çabalara ihtiyaç duyulacaktır."





Öte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının etkisi ile bu yıl global GSYH'nın yüzde 3'den fazla daralmasını beklediğini bildirdi.

Georgieva, "Nisan ayında bir global ekonominin yüzde 3 daralacağını öngördük ve şimdi daralmanın daha güçlü olabileceğini gösteren yeni veriler geliyor" diye konuştu.

"Global ekonomide alınan tedbirler benzeri görülmemiş seviye çıktı, açıklanan mali destekler 9 trilyon dolara ulaştı" diye konuşan Georgieva, IMF'in de hali hazırda 60 ülkeye 22 milyar dolar yardım sağladığını vurguladı.