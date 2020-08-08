İnce: Cumhur İttifakı’na katılmayacağıma göre...

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:33

CHP'nin 2018 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce, yeni parti kuracağı iddiaları ve gelen değerlendirmelere ilişkin Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuştu.

"Oyları böldüğü" eleştirilerine yanıt veren Muharrem İnce, “Yahu bugünkü sistemde bölmek mümkün değil ki! Ben bir parti kurup gidip bunu Cumhur İttifakı’na mı eklemleyeceğim. Mümkün mü?” dedi.

İnce, "bölen" olmadığı yönündeki savunmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu sistemde bir bölen olmak mümkün değil. Yüzde 51 lazım. Ben gidip AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na katılmayacağıma göre demek ki bir şeyi bölmüyorum. Zaten akıl var, izan var. De ki ben gittim Cumhur İttifakı’na. Yahu 1 tek taraftarımı, bir tek kişiyi oraya götürebilir miyim? Ben AK Parti karşıtı olarak bir anlam ifade ediyorum. AK Parti’ye bir kişi bile götüremem ki.”

"ERDOĞAN'A OY VERENLERİN UMUDU OLACAĞIM"

Fatih Altaylı'nın “Ama AK Parti’ye yakın medya ve kalemler çok destekliyor sizi." hatırlatması yapması üzerine de İnce “Vallahi o onların hatası. Bence tedirgin olmaları lazım. Çünkü ben Tayyip Erdoğan’ın oyundan da alacağım belki de. Belki onların da umudu olacağım. Asıl onlar tedirgin olmalı.” diye konuştu.

Bu yanıt üzerine Altaylı'nın “Yani bir parti kuruyorsunuz!” dediği İnce, “Bakın ben parti kuruyorum falan demedim hiç. Anket şirketlerinin patronları arıyor. Yüzde 9 şimdiden var diyorlar. Dün arayan biri yüzde 12 olduğumu söylüyor. Bakın bunların hiçbir önemi yok. Ya yüzde 50 artı 1 olacaksın ya da olmayacaksın. Artık bu iş futbol maçı değil, basketbol maçı. Beraberlik yok. Bir taraftan biri kazanacak. Bu sistemde bölücülük mümkün değil.” ifadelerini kullandı.



















