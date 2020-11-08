İnce, Kılıçdaroğlu’nun parti kurdurmak için para alanı açıklamasını istedi: Harcamalarımız kayıtlı

08 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Muharrem İnce, başlattığı Memleket Hareketi’nin bütün harcamalarının kayıt altında olduğunu belirterek, “Bizim aylık masrafımız 30-40 bin lira. Yediğimiz lahmacunun, içtiğimiz ayranın hesabını veriyoruz” dedi. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti kurdurmak için para alan kişinin kim olduğunu açıklaması gerektiğini belirterek, “Kim bu? Bunu açıklamak zorunda. Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: Grup Başkanvekili’ne açıklama yaptırdın: ‘Kastettiğim kişi Muharrem İnce değildir.’ Kim o zaman?” diye sordu. Memleket Hareketi’nin 4 Aralık’ta program yazma çalışmalarına başlayacağını kaydeden İnce, 81 ili gezdikten sonra parti kurma kararını vereceğini belirterek; şimdilik CHP’nin üyesi olduğunu vurguladı.

Memleket Hareketi’ni başlatan ve 46 ili gezen Muharrem İnce, Cumhuriyet’in Ankara Bürosu’nu ziyaret etti, sorularımızı yanıtladı. İnce’nin Memleket Hareketi ve kamuoyunda tartışılan konulardaki sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

- ABD seçimlerini takip ediyor musunuz?

ABD başka bir ülke. ABD’deki seçim bizi ilgilendiriyor ama kamuoyunun Biden’cılar, Trump’çılar diye ikiye bölünmesini, birbirlerine laf söylemelerini, TV’lerin 24 saat bunu göstermesini şaşkınlıkla izliyoruz. Biz ABD’nin 51. eyaleti değiliz, sömürgesi de değiliz. Bu abartılı durumdan şikâyetçiyim. Depremi, ekonomiyi, eğitimi konuşmuyoruz; Amerikan seçimini konuşuyoruz.

- Sorunları konuşamamak mevcut medyanın bir yansıması değil mi?

Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi hariç herkes birilerinin borazanı olmuş. İktidarın emrinden çıkmayan bir medya var, yüzde 85-90 oranında, bir de muhalefetin kontrolündeki medya var. A Haber beni haber yapıyor; Halk TV niye yapamıyor? CHP Genel Merkezi’nden korkuyorlar. Bu yapıyla bir yere varamayız. İktidar, muhalefet birbirine benziyor.

- Kılıçdaroğlu’nun, ‘belli kişilere parti kurdurmak için para verildiği’ yönündeki açıklamalarına çok sert tepki verdiniz...

Dedikoduyla siyaset yapılmaz. CHP Genel Başkanı belgeyle konuşur. Kulis haberleriyle konuşmaz. Yeni bir iddia: Saray para veriyormuş birilerine, parti kurdurtacakmış.

- Böyle bir fısıltı da dolaşıyor ortalıkta, siz para alıyor musunuz bir yerden?

Alıyoruz. Kuruculardan alıyoruz. Bizim bir yıllığına kiralanmış bir otobüsümüz var. Mazotu da kendi aramızda sırayla dolduruyoruz. İnegöl’de, Kocaeli’nde bir vatandaş durdurdu, depomuzu doldurdu. Şu anda büyük paraya ihtiyaç duyacak bir şey yok ki ortada.

- CHP sözcüleri Kılıçdaroğlu’nun sizi kastetmediğini de açıkladı...

Yetmez. Kim bu? Bunu açıklamak zorunda. Eğer böyle birisi varsa, bunu partiden atmalıyız. CHP’den bunu atmalıyız. “Muharrem İnce’yi kastetmedim.” At ortaya bir yalan. Muharrem İnce meydan okuyunca, seni kastetmedim. Kim? Bunun adını vereceksin, bunu partiden atacaksın. Yalanla siyaset olmaz. Otel diyorsun, uçak biletleri diyorsun... Saraya giden bir CHP’li vardı... “Biliyorum” dedi, kim bu? At ortaya. Bu ahlak dışı bir siyaset. CHP’ye böyle bir siyaset yakışmaz. Bana sorarsan; senin sarayda iş tuttuğunu ben söylersem, yanılmam yani.

- Yaptığınız eleştirilerle ilgili CHP sözcülerine yöneltilen sorulara “Bu konuları kamuoyunda değil, kendi içimizde tartışmalıyız” yanıtı veriliyor...

Biz aile şirketi değiliz. Biz bir siyasi partiyiz. 83 milyonu ilgilendirir bizim tartışmalarımız. Ortada bir iftira var, yalan var. Saraya giden CHP’li... Tartışmayacak mıyız? Kaçıncıya yapıyor. Atıyor ortaya bir laf. Dedikoduyla siyaset yapmaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: Grup Başkanvekili’ne açıklama yaptırdın: “Kastettiğim kişi Muharrem İnce değildir.” Kim o zaman? Partinin kendi evlatlarına partinin genel başkanı iftira atamaz. Demek ki senin partinin içinde saraydan para alan insan var. Kim o? Açıklamıyorsan yalan söylüyorsun. Atatürk’ün koltuğunda da yalan söyleyen oturmamalı. Gereğini yapmalı. CHP tabanını korkutuyor sürekli.

- Memleket Hareketi’nin harcamalarının kayıtlarını tutuyor musunuz?

Hepsini tutuyoruz. Yeni bir siyaset anlayışı yapıyoruz. Yeni siyaset anlayışında miting yok. Şehrin en işlek caddesine gidiyoruz, boydan boya geziyoruz. Helikopter, uçak kiralamıyoruz. Külüstür bir tane otobüs var. Paramız varsa otelde, yoksa Yörük çadırında kalacağız. Şu anda zaten 50 kişiyiz. Bu kişiler 3’er bin lira verse, bu sorunumuzu çözüyor. Bizim aylık masrafımız 30-40 bin lira. Yediğimiz lahmacunun, içtiğimiz ayranın hesabını veriyoruz. Yaşamımıza yeni giren bir sözcük var: Yeni normal. Siyasetin de yeni normali var. Biz çağa uygun bir siyaset yapacağız. Anlı, şanlı genel merkez binamız olmayacak. Şatafatlı şeyler olmayacak. Çok para gerektirmeyen siyaset yapacağız. 81 vilayeti gezmek yetmez. İkinci tura geçeceğiz. Büyük ilçeler ve köylere gideceğiz. Her türlü iddiaya zamanı gelince cevap vereceğiz.

- Kamuoyunda muhalefet blokunu zayıflatmak için birtakım operasyonlar yapıldığı algısı var. Sizce muhalefet partilerine iktidar tarafından yöneltilen bir operasyon var mı?

Böyle bir şey olabilmesi için muhalefet partisinin içinden bir grubun ayrılıp, Cumhur İttifakı’na gitmesi lazım. Giderse sizin dediğiniz olur. Gitmediği takdirde niye muhalefet zayıflamış olsun.

- Parti yönetimini eleştirmek sizi üzüyor mu?

Hayır, üzülmüyorum. Ben parti yönetiminin doğru yola girmesini istiyorum. Doğru yola girecekse girecek; girmiyorsa bakacağız önümüze... Ben şimdilik CHP’nin üyesiyim. İlkeli bir siyaseti olan; Atatürk’ün, cumhuriyetin değerlerine bağlı; duruşu olan, ayaküstü konuşmayan; belgeyle bilgiyle konuşan bir CHP istiyorum. Onun için mücadele ediyorum. Olmuyorsa biz yolumuza bakarız.

- Siyasette erken seçim tartışmaları da sürüyor. Bir erken seçim gündeme gelirse Memleket Hareketi ne yapacak?

Bu iktidarı değiştirmek için uğraşacağız tabii ki. Ben başta olmak üzere bütün arkadaşlarım vargücümüzle çalışacağız.

- Türkiye’de pek çok ili gezdiniz. Sokakta dikkatinizi en çok çeken nedir?

46 ili gezdim. En önemli iki şeyden birincisi derin bir yoksulluk. İkincisi Doğu, Güneydoğu’da fark ettiğim bir şey. Oybirliğiyle söylenmiş bir şey: “Bir parti kur. Bizi HDP ile AKP arasına sıkıştırma, CHP’ye de elimiz gitmiyor, beğenmiyoruz bu yönetimi.” En fazla duyduğum söz buydu.

- Parti kurma konusundaki kararı ne zaman vereceksiniz?

81 vilayeti gezdikten sonra. Büyük ilçelerimiz de var. Oraları gezelim ondan sonra karar vereceğiz.

- İktidarın bu kadar ekonomik sorun yaşanırken şatafattan vazgeçmemesini nasıl yorumluyorsunuz?

Bugün ülkeyi yönetenler, badem bıyıklı, bol paça ütüsüz pantolon giyen, bir lokma bir hırka deyip, bugün haşemalarıyla villalarında havuza giriyorlar. Pahalı kravatlar takıyor, pahalı çantalar alıyorlar. Halktan kopuk saraylarında yaşıyorlar. Fakirlik günlerini çoktan unuttular. Bunlar Türk Lirası kullanmıyorlar; dolarla, Euro’yla, sterlin üzerinden çalışıyorlar. Bunlar kilosu 10 bin lira olan çay içiyorlar. Bunları göndereceğiz de muhalefetin umut olması. Muhalefet umut olmadıkça iktidarın ekmeğine yağ sürüyor.

- Memleket Hareketi’nin bundan sonra atacağı bir sonraki adımı ne oluşturacak?

4 Aralık’ta büyük bir program yazmaya başlayacağız. 4, 5, 6 ve 7 Aralık’ta daha geniş kapsamlı bir program yazacağız. Taslağı elimizde var. Onu tartışacağız. Komisyonlar kurduk, ilgili arkadaşlar kendi alanıyla ilgili tartışıyorlar. Bir araya gelip program haline getireceğiz.