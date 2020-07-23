İnce'den Erbaş'a davet sorusu

23 Temmuz 2020 Perşembe, 09:58

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde yarın kılınacak cuma namazı için siyasetçiler, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı devlet ve din adamlarının da aralarında bulunduğu 500 kişiye davetiye gönderdi.

“Davet gelirse 24 Temmuz'da Ayasofya'ya namaza giderim” diyen CHP'li Muharrem İnce'ye de davetiye gitti. Uzun bir süre yandaş medyanın ‘'Namaz kılmak için davete ihtiyaç yok, namazın protokolü de olmaz” eleştirilerine maruz kalan İnce'ye, DİB Başkanı Erbaş da ‘'İsim isim herhangi bir davet söz konusu değildir. Ezan bütün Müslümanlar için, bütün camilere umumi davet anlamı taşır. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizi biz ezanla davet ediyoruz” demişti. Erbaş'ın davetiye göndermesinin ardından İnce, ‘'Hani davet yoktu'' diye sordu.







Kaynak: Sözcü