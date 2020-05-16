İnce'den hükümete sert tepki: Biz yapsak ne kafirliğimiz kalırdı, ne müşrikliğimiz
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan Muharrem İnce, hükümetin koronavirüs politikalarını sert sözlerle eleştirdi: CHP iktidarında camiler kapalıyken AVM'ler açılsaydı ne kafirliğimiz kalırdı, ne müşrikliğimiz.
İnce, yaptığı açıklamada camilerin kapalıyken AVM'lerin açık olmasını maddi kaygılara dayandırarak tepki gösterdi. Söz konusu uygulamarın CHP iktidarında gerçekleşmesi durumunda il ve ilçe binalarının bile taşlanacağını söyledi.
İnce Twitter'dan yayınladığı mesajda AKP'nin virüsle mücadele politikalarına tepki göstererek, "Bunlar işin içine para girdi mi dümeni kırarlar. CHP iktidarında camiler kapalıyken AVM'ler açılsaydı ne kafirliğimiz kalırdı, ne müşrikliğimiz. CHP il binalarını taşlayıp, camilerin açılması için il ve ilçe binalarımızın önünde miting düzenlerlerdi" dedi.
Video Haberler
- RTÜK Başkanı: Cumhurbaşkanımızdan talimat gelirse...
- Köy sular altında kalınca, eşyalarını kurtarmaya çalıştı
- Akit TV’de akılalmaz sözler
- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
- Sevdikleriyle kucaklaşmak için böyle çözüm buldu
- Başkanın koronavirüs sevinci: Takım elbiseyle atladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle AKP'li Külünk'e tepki
- İşte yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika
- Berbere 'Koronavirüs' cezası! Kendini böyle savundu
- Rusya'da karantinada sıra dışı nikah!