İnce'den hükümete sert tepki: Biz yapsak ne kafirliğimiz kalırdı, ne müşrikliğimiz

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 23:45

İnce, yaptığı açıklamada camilerin kapalıyken AVM'lerin açık olmasını maddi kaygılara dayandırarak tepki gösterdi. Söz konusu uygulamarın CHP iktidarında gerçekleşmesi durumunda il ve ilçe binalarının bile taşlanacağını söyledi.

İnce Twitter'dan yayınladığı mesajda AKP'nin virüsle mücadele politikalarına tepki göstererek, "Bunlar işin içine para girdi mi dümeni kırarlar. CHP iktidarında camiler kapalıyken AVM'ler açılsaydı ne kafirliğimiz kalırdı, ne müşrikliğimiz. CHP il binalarını taşlayıp, camilerin açılması için il ve ilçe binalarımızın önünde miting düzenlerlerdi" dedi.