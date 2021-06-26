İnce'den 'Kanal İstanbul' tepkisi: Bugünü sakın unutmayın!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bugünü sakın unutmayın!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 14:40
İnce'den 'Kanal İstanbul' tepkisi: Bugünü sakın unutmayın!
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı 'Kanal İstanbul' açıklamasında "Bugün rant uğruna, kar uğruna güzeller güzeli İstanbul’a en büyük kötülüğün yapıldığı gündür" düşüncesini dile getirdi.

"BUGÜNÜ SAKIN UNUTMAYIN!" 

"Bugünü sakın unutmayın!" diyen İnce, "Kanal İstanbul projesi yanlış bir projedir. Karşı çıkmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

İnce'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:


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