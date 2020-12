IndieWire, 2020'nin en iyi belgesellerini seçti

15 Aralık 2020 Salı, 10:00

En iyi film, dizi ve oyuncu listelerinin yayımlanmaya devam ettiği 2020'nin son ayında, bir liste de prestijli sinema sitesi IndieWire'dan geldi.

IndieWire, 2020'nin en iyi belgesellerini belirlediği 14 yapımlık bir liste paylaştı.

Listede, 'yılın en iyileri' listelerinde sık sık yer verilen "Bloody Nose, Empty Pockets", "Boys State", "Collective", "Dick Johnson Is Dead" ve "The Mole Agent" gibi yapımlar bulunuyor.

Listenin ilk sırasında ise, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan, Michael Dweck ve Gregory Kershaw imzalı "The Truffle Hunters" belgeseli yer alıyor.

ABD, İtalya ve Yunanistan ortak yapımı olan belgesel, Kuzey İtalya ormanlarında bulunan ödüllü Alba mantarının peşindeki yaşlı adamlarla köpekleri arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

IndieWire tarafından hazırlanan listenin tamamı:

14. "All In: The Fight for Democracy" – Lisa Cortes ve Liz Garbus

13. "Athlete A" – Bonni Cohen ve Jon Shenk

12. "Bloody Nose, Empty Pockets" – Bill Ross ve Turner Ross

11. "Boys State" – Jesse Moss ve Amanda McBaine

10. "City Hall" – Frederick Wiseman

9. "Collective" – Alexander Nanau

8. "Crip Camp" – James LeBrecht ve Nicole Newnham

7. "Dick Johnson Is Dead" – Kirsten Johnson

6. "Gunda" – Viktor Kossakovsky

5. "Mayor" – David Osit

4. "The Mole Agent" – Maite Alberdi

3. "The Social Dilemma" – Jeff Orlowski

2. "Time" – Garrett Bradley

1. "The Truffle Hunters" – Michael Dweck ve Gregory Kershaw