ING Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde kazanan Anadolu Efes
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 83-67 yendi. Seriyi 2-0'a getiren lacivert-beyazlılar adını yarı finale yazdırdı.
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 83-67 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Tatlıcı
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 2, Hayes 18, Tomas, Kelly 4, Jaiteh 25, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Metehan Akyel 7, Muhammet Doğan Şenli
Anadolu Efes: Beaubois 13, Simon 13, Singleton 8, Sertaç Şanlı 4, Micic 10, Larkin 14, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Ertan Gazi 3
1. Periyot:16-16
Devre: 23-38
3. Periyot: 44-56
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