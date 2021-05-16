Joao Pereira'dan eski hocası Avcı'ya flaş gönderme
Trabzonspor'da devre arasında kadro dışı bırakılan ve Sporting Lizbon kulübüne transfer olarak orada şampiyonluk yaşayan Joao Pereira, eski hocası Abdullah Avcı'ya göndermede bulundu.
Devre arasında Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve ardından Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon'a transfer olan ve şampiyonluk yaşayan Joao Pereira, eski hocası Abdullah Avcı için sosyal medyada "Abdullah beni şampiyon yaptığın için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Süper Lig'in 2020-21 sezonuyla ilgili genel değerlendirmelerde bulunmak için basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Trabzonspor sosyal medya hesabının bu toplantıyı paylaştığı gönderiye, takımda devre arasında kadro dışı bırakılan ve bir süre kaptanlık görevini de üstlenmiş olan Pereira, eski hocasına göndermede bulunan bir yorum yaptı.
İşte o paylaşım ve yorum:
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