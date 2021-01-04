Assange'ın, ABD'ye iade davasında karar belli oldu

04 Ocak 2021 Pazartesi, 14:09

ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği savaş suçlarını belgelerle ifşa eden WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın, casusluk suçlamasıyla yargılandığı ABD’ye iade davasında karar açıklandı. AP’nin aktardığına göre Yargıç Vanessa Baraitser, Assange’ın iadesinin akıl sağlığı nedeniyle "baskıcı" olacağına karar vererek ABD'ye iadesi talebini reddetti.

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