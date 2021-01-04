Assange'ın, ABD'ye iade davasında karar belli oldu
İngiltere'de mahkeme WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi gerektiğine hükmetti. Assange ABD'ye iade edilirse casusluk yasasını ihlal etme ve hükümet bilgisayarlarına siber saldırı düzenlemek suçlarından yargılanacaktı.
ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği savaş suçlarını belgelerle ifşa eden WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın, casusluk suçlamasıyla yargılandığı ABD’ye iade davasında karar açıklandı. AP’nin aktardığına göre Yargıç Vanessa Baraitser, Assange’ın iadesinin akıl sağlığı nedeniyle "baskıcı" olacağına karar vererek ABD'ye iadesi talebini reddetti.
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