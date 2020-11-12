Eski İngiltere Başbakanı Major'dan Brexit eleştirisi: Artık büyük güç değiliz
"Artık büyük bir güç değiliz. Asla bir daha öyle olmayacağız. Neredeyse 8 milyarlık dünyanın yüzde birinden de azı Britanyalı" diyen İngiltere'nin eski Başbakanı John Major, Brexit hakkında hükümeti eleştirdi.
İngiltere'de 1990-1997 yılları arası başbakanlık görevini yürüten John Major, Brexit süreci hakkında kritik açıklamalarda bulundu. "Artık büyük bir güç değiliz. Asla bir daha öyle olmayacağız. Neredeyse 8 milyarlık dünyanın yüzde birinden de azı Britanyalı" diyen Major, Brexit hakkında hükümeti eleştirdi. Major, "konsensüs olmadığını" ve Brexit'in "bastırılması zor bir popülizmi" açığa çıkardığını ifade etti. Major ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Birleşik Krallık'ı bir arada tutmak için İskoçya'da iki referandum gerçekleştirme çağrısında bulundu.
İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen eski başbakan, ulusal çöküşe giden yolun "halinden memnun olma" ve "nostaljiden" geçtiği uyarısında bulundu.
"ULUSAL ÇÖKÜŞE DOĞRU GİDİYOR"
İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen eski başbakan, ulusal çöküşe giden yolun "halinden memnun olma" ve "nostaljiden" geçtiği uyarısında bulundu. Major ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Birleşik Krallık'ı bir arada tutmak için İskoçya'da 2 referandum gerçekleştirme çağrısında bulundu.
AB TASARININ GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR
Avrupa Birliği, İngiltere'nin Brexit anlaşması kapsamındaki yasal taahhütlerini zayıflatan yeni İç Piyasalar Yasası nedeniyle Londra aleyhine yasal işlem başlattığını duyurmuştu.
KAMUOYUNA YANSIMIŞTI
Öte yandan 11 ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma'ya (CPTPP) katılmak isteyen İngiltere'nin, Japonya ile yapılan ticaret müzakerelerini bu konuda atılmış bir ön adım olarak gördüğü kamuoyuna yansımıştı.
BREXIT SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?
Öte yandan, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB’den ayrılmıştı.
Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti. 31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- Albayrak, istifa haberini neden Instagram'dan yaptı?
- Gül'e çarpıcı 'FETÖ' soruları
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Eski bakan gözaltına alındı
- Eşi kadın kılığına giren televizyoncudan şaşırtan ifade
- 'Rusya katliamı önledi, Türkiye'nin prestiji arttı'
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
Video Haberler
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
- Büyükçekmece'de korkunç olay!
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu
- TBMM'de dikkat çeken görüntüler
- Ayıları böyle görüntülediler: 'Ayı, bize doğru geliyor'
- Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Çarpıcı analiz
- Esenyurt'ta ekipleri şaşkına çeviren olay!
- İzmir'de çalılık arazide suçüstü yakalandılar!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- Albayrak, istifa haberini neden Instagram'dan yaptı?
- Gül'e çarpıcı 'FETÖ' soruları
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Eski bakan gözaltına alındı
- Eşi kadın kılığına giren televizyoncudan şaşırtan ifade
- 'Rusya katliamı önledi, Türkiye'nin prestiji arttı'
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?