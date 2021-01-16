İngiltere ile serbest ticaret anlaşması TBMM’ye sunuldu: Sanayi ve tarımla başlıyor
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla eşzamanlı olarak Türkiye ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı.
Türkiye ve İngiltere’nin imzaladığı serbest ticaret anlaşması, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasında olduğu gibi sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerini kapsıyor.
29 Aralık’ta Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu’na sunuldu. Teklifin gerekçesinde serbest ticaret anlaşmasının onay sürecinin tamamlanmasına kadar geçecek süre içinde anlaşmanın uygulanması için “İthalat Rejimi Kararı”na geçici bir madde ilave edildiği belirtildi.
Anlaşmada, Türkiye ve İngiltere’nin iki yıl içinde serbest ticaret anlaşmasını genişletmek üzere müzakerelere başlaması öngörüldü. Gözden geçirmenin “tarım ürünleri ticareti, hizmetler ticareti, yatırımlar, sürdürülebilir kalkınma, çevre, iklim değişikliği, işgücü, yolsuzlukla mücadele, dijital ekonomi küçük ve orta ölçekli işletmeler ve fikri mülkiyeti” içermesi gerektiği, ancak sadece bu alanlarla sınırlı olmaması öngörüldü. Anlaşmayla iki ülke arasında ticaret bakanlıkları düzeyinde ortak komite kuruldu.
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