İngiltere - Romanya maçında "ırkçılık" krizi yaşandı

06 Haziran 2021 Pazar, 19:33

İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020 öncesinde Romanya ile oynadığı hazırlık maçının öncesinde iki takım oyuncularının ve hakemlerin diz çökerek ırkçılığı protesto etmesi, stadyumda yer alan bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Middlesbrough kentindeki Riverside Stadyumu'nda oynanan maçın başlama vuruşunun hemen öncesinde, İngiltere ve Romanya takımları ile karşılaşmanın hakemleri, yaklaşık bir yıldır yeşil sahalarda sürdürülen eylemi tekrarlayarak ırkçılığa karşı diz çöktü. Bunun üzerine stadyumdaki bazı taraftarlar, sahadaki oyuncuları yuhalamaya başladı. İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate, taraftarları takımı desteklemeye çağırdı. Stadyumun çoğunluğunu oluşturan taraftar kitlesi ise, yuhalama seslerini bastırmak ve protestoyu desteklemek için sahadaki oyuncuları alkışladı.

İngiltere Milli Takımı'nın Çarşamba günü Avusturya ile aynı stadyumda oynadığı maçın öncesinde benzer bir olay yaşanmış, yapılan diz çökme eylemi Middlesbrough'taki taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.