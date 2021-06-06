Roger Federer, Fransa Açık'tan çekildi

06 Haziran 2021 Pazar, 17:30

Fansa Açık'ta dün Dominik Koepfer'i dört set sonunda mağlup eden mağlup eden Roger Federer, turnuvadan çekildi.

İsviçreli raket yayınladığı açıklada şu ifadeleri kullandı:

"Ekibimle yaptığım görüşme sonrasında bugün Fransa Açık'tan çekilmeye karar verdim. İki diz amelliyatından ve bir yılı aşkın rehabilitasyon sürecinin ardından vücudumu dinlemem ve kendimi zorlamamam gerekiyor. Turnuvada şimdiye kadar üç maç kazandığım için çok mutluyum. Tekrar korta çıkmak harikaydı."

Turnuva direktörü Guy Forget ise şunları söyledi:

"Roland Garros, dün gece inanılmaz bir mücadele sergileyen Roger Federer'in çekilme kararı almasından dolayı son derece üzgün. Roger'ın Paris'te tekrar üst düzey bir maç oynadığını görmek hepimiz için mutluluk verici. Sezonun geri kalanı için ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz.