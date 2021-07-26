İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, özür diledi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Javid’in, mesajı kendisinin de geçen haftalarda pozitif çıkması, ardından iyileştiğini duyurması çerçevesinde yazdığı kaydedildi. Ancak ifadeleri ülkede salgın kurbanları, yakınları tarafından duyarsızlık olarak yorumlandı. Muhalefetteki İşçi Partisi’nden de pek çok isim Javid’e tepki gösterdi. “İnsanları kendilerini ve ailelerini güvende tutmaya çalıştıkları için nasıl aşağılarsınız” denildi. Tepkiler üzerine Javid, tweeti’ni sildi. Yeni mesajında “Aşıların bize sağladığı yardıma duyduğum minnettarlığı ifade ediyordum ama yanlış bir sözcük seçtim ve içtenlikle özür dilerim. Birçokları gibi ben de bu korkunç virüs yüzünden sevdiklerimi kaybettim ve etkisini asla küçük görmem” dedi.

Paris’ten sağlık kartı planı

Öte yandan Fransa’da gelecek aydan itibaren restoranlar, barlar, alışveriş merkezleri, uçaklar ve uzun mesafe trenlerine giriş için ya aşı olunduğuna ya da yakın zamanlı negatif test sonucuna dair sağlık kimlik belgesinin gösterilmesi planı tartışmaların merkezinde. Plana karşı çıkanlara Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, “Sorumsuzluk, egoizm” tepkisi geldi.