İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, özür diledi
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid’in, “Virüsten korkup kaçmak, sinmek yerine onunla yaşamayı öğrenirken lütfen aşı olun” ifadelerinin yer aldığı Twitter mesajı tepki çekti.
Javid’in, mesajı kendisinin de geçen haftalarda pozitif çıkması, ardından iyileştiğini duyurması çerçevesinde yazdığı kaydedildi. Ancak ifadeleri ülkede salgın kurbanları, yakınları tarafından duyarsızlık olarak yorumlandı. Muhalefetteki İşçi Partisi’nden de pek çok isim Javid’e tepki gösterdi. “İnsanları kendilerini ve ailelerini güvende tutmaya çalıştıkları için nasıl aşağılarsınız” denildi. Tepkiler üzerine Javid, tweeti’ni sildi. Yeni mesajında “Aşıların bize sağladığı yardıma duyduğum minnettarlığı ifade ediyordum ama yanlış bir sözcük seçtim ve içtenlikle özür dilerim. Birçokları gibi ben de bu korkunç virüs yüzünden sevdiklerimi kaybettim ve etkisini asla küçük görmem” dedi.
Paris’ten sağlık kartı planı
Öte yandan Fransa’da gelecek aydan itibaren restoranlar, barlar, alışveriş merkezleri, uçaklar ve uzun mesafe trenlerine giriş için ya aşı olunduğuna ya da yakın zamanlı negatif test sonucuna dair sağlık kimlik belgesinin gösterilmesi planı tartışmaların merkezinde. Plana karşı çıkanlara Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, “Sorumsuzluk, egoizm” tepkisi geldi.
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